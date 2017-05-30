Жительницу Приморья наказали за прогулку по рельсам

В отношении 48-летней женщины составлен протокол

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока (в районе станции Угольная) 48-летнюю жительницу Приморья наказали фактически за прогулку по рельсам: на момент задержания в районе перегона станции Угловое - пост №13 она находилась на железнодорожной насыпи, в непосредственной близости к железнодорожному полотну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В отношении гражданки составлен административный протокол по статье 11.1. КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Санкция части 5 предусматривает наказание в виде предупреждения либо штрафа до 100 рублей.