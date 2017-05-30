Рой пчел облепил автомобиль жителей Владивостока

Владелец неудачно отполировал авто

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 29 мая, во Владивостоке прогулка у Токаревского маяка обернулась нежданными гостями в салоне авто, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали очевидцы, их внимание привлекла иномарка, вокруг которой бегали люди и махали, чем только можно было. Изначально данное поведение напугало отдыхающих. Однако, подойдя ближе, все стало на свои места. Автомобиль атаковал рой пчел, и покидать облюбленную иномарку они точно не собирались.

Неравнодушные жители решили помочь в такой неравной борьбе с насекомыми и съездили в магазин за отравой для незваных гостей.

Как оказалось, трое жителей Владивостока приехали к морю отдохнуть, двое их них отправились на прогулку, а третий в это время решил сделать полировку салона. Отойдя от автомобиля на пять минут, мужчина увидел в своем авто рой насекомых.

Оказывается, что средство для салона автомобиля, в состав которого входит воск, стало причиной всех бед.