Владивостокский маг: Изменить судьбу человека практически невозможно

Евгений Зеленюк делится секретами своего дела

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Экстрасенсы, гадалки, ведьмы, колдуны и прочие темные силы – правда или вымысел? Можно ли доверять современным «волшебникам»? Что скрывается по ту сторону магии, и есть ли жизнь после смерти? Об этом в интервью корреспонденту РИА VladNews рассказал практикующий маг и астролог Владивостока Евгений Зеленюк.

- Евгений Григорьевич, с чего началась ваша деятельность? У вас в семье были маги?

- У меня дедушка и прадедушка занимались магией. Дедушка жил на Украине, в деревне, прошел войну, даже без ранений. Он занимался колдовством достаточно долгое время. Земляки были довольны его «работой».

Умер он два года назад там же, где и жил. Меня туда не пустили из-за того, что идет война. На похороны я не попал. Он прожил долгую жизнь, в основном занимался целительством, колдовством, лечил людей от онкологии. За что-то брался, за что-то нет. Безусловно, первым делом болезнями должны заниматься врачи, а уж потом взяться за дело могут какие-то сторонние силы. На Украине всегда было развито все это колдовство, магия. Не то что поощряли, но это допускали. В России к этому относились по-другому, магов и колдунов было гораздо меньше, тем более в советские времена.

Летом я часто гостил у деда и становился свидетелем происходящего. Меня всегда привлекала магия. В конечном итоге, я что-то подсмотрел у своего деда, увидел и начал применять на практике.

Мой прадед по матери был горным шорцем – малая народность, проживающая в Сибири, ближе к Кемерово, Горная Шория. Он был шаманом, что тоже оставило на мне свой отпечаток.

Где-то в 1986 году, когда началась перестройка, стала появляться соответствующая литература. Однако моим первым учителем все же был мой дед.

Сейчас я могу сказать, что с одной стороны – я экстрасенс. С другой стороны, меня можно назвать парапсихологом, который включает в себя все: и колдовство, и шаманизм, и экстрасенсорику.

- Откуда вы черпаете знания, силу, энергию?

- После появления книг люди начали обмениваться информацией, и тогда мой процесс обучения стал набирать обороты. Далее я прошел пару инициаций, самоинициаций (посвящений), что очень важно. Я часто бываю в Японии, где посещаю некие храмы, бываю на могилах самураев. Там я пропитываюсь энергией, которую использую в дальнейшем.

У нас в Приморье тоже есть такие места. К примеру, гора Пидан идеально подходит как место для самоинициации. Я с 1998 года бывал там практически каждое полнолуние, новолуние, затмение, все праздники, все субботы и воскресенья вплоть до 2006 года. Первый раз я очень сложно взбирался на Пидан, он принял меня, но через какие-то испытания. Сейчас посещаю это место гораздо реже.

Пидан – это своеобразный генератор, который то работает, то нет: некоторых людей он принимает, других - нет. Я был свидетелем различного рода вещей, аномалий, которые происходили на Пидане. Это место силы, место концентрации определенного рода энергии. Недаром говорят о бахайских жрецах, о том, что это место охраны бахайского царства. Сам я это не видел и не щупал, но Пидан реально работает. Я работаю там, если прихожу, там колдовство получается лучше, места силы имеют определенное внутриземное напряжение, которое помогает колдуну, шаману совершить обряд сильнее, лучше, могущественнее. Свои серебряные талисманы я заряжаю именно на Пидане.

- У вас есть последователи?

- У меня есть ученики, и их достаточно много. Раньше была академия, в которой я преподавал, где училось большое количество людей. Все те, кто закончил академию, сейчас достаточно хорошие самостоятельные мастера. Потом официальная лицензия академии закончилась, прошло пять лет, и учреждение закрылось.

- А желающих учиться было много?

- И на тот момент, и сейчас – много. Но, как говорится, всех обучить невозможно. Сейчас у меня есть своя школа, свои ученики. Среди них много талантливых людей. Мы обмениваемся информацией, иногда выезжаем на общие ритуалы, помогаем друг другу набраться сил.

- То есть стать магом может любой желающий?

- Для начала было бы неплохо посмотреть гороскоп человека, так как вполне вероятно, что он уже обладает некими способностями. Ведь никто не знает об этом, пока не начнет копаться в себе настолько глубоко. Безусловно, все это не так просто. Необходимо целиком и полностью погрузиться в этот неизведанный мир, чтобы впоследствии открыть свои скрытые возможности, постоянно их развивать. Магия уже давно переплелась с нашей жизнью. Очень часто люди неподготовленные бросаются, как говорят, «в омут с головой», выполняют неправильные ритуалы, обряды, думая, что все делают верно, впоследствии получают множество проблем, например, болезни и прочие беды. Я знаю многих людей из Владивостока, которые считают себя великими магами, на деле же это просто сумасшедшие люди, которым в срочном порядке необходима медицинская помощь.

- Что подразумевается под понятием колдовство? Как это происходит?

- Колдовство это очень такое усредненное понятие, магическое воздействие. Оно бывает абсолютно разным, но в данном случае, находясь в точке силы (к примеру, на Пидане), начинаешь усиливать эффект своими какими-то способами: например, магическим кругом, зажиганием огня, призывом определенных сил, языческих богов. Я, к примеру, поклоняюсь силам природы. Они мне помогают.

- Можно ли узнать судьбу человека?

- Посмотреть судьбу человека несложно: помогает гороскоп, в котором всегда видно, что у человека вскоре что-то может случиться. Сделал радикс (радикальная карта), посмотрел. В 90-х годах я делал это вручную. Для составления гороскопа одному человеку приходилось тратить час. Сейчас же, в век современных технологий, компьютер делает это за 15-20 секунд. Но без человеческого мозга, без астролога - это пустая трата времени. Все, что необходимо знать о человеке – число, месяц, год и время рождения вплоть до минут, а также город, где он родился.

Астролог может не увидеть какие-то события, а вот гороскоп всегда покажет, что ждет человека в будущем.

- А изменить судьбу можно?

- Практически нет. Если что-то предначертано, то оно в любом случае произойдет. Можно лишь только ослабить, замедлить или усилить приближение неизбежного. Примеров сотни. Как говорил Воланд, чтобы управлять судьбой, нужно иметь план хотя бы на ближайшие тысячу лет. У вас есть такой план? У меня – нет.

Когда человек рождается, сотни лучей от планет и звезд пронзают его тело и словно оставляют рисунок, грубо говоря, программу на эту жизнь. Повлиять на судьбу человека можно, но это крайне сложно. Можно переехать с места на место, изменив тем самым расположение звезд. Мы частично творцы своей судьбы. Но существуют такие фатальные вещи, обойти которые не получится никогда. Я знаю обо всех событиях, которые должны произойти в моей жизни. Как хорошие, так и плохие.

- То есть, вы можете предугадать смерть близкого человека?

- В момент смерти моих родственников и близких я точно знаю, что кто-то на данный момент умер, пусть даже человек находится на другом конце земного шара. Перед смертью моего деда, от которого мне и достались мои знания, мне был подан определенный знак. Честно говоря, на тот момент я был слишком занят и решил отложить расшифровку знака на потом. А потом пришло известие о его кончине.

- А свою дату смерти вы знаете?

- Да, знаю. Конечно, умирать не хочется никому. Но, возможно, когда это время все-таки придет, я буду рассуждать уже по-другому.

- Не тяжело жить с таким даром?

- Честно говоря, чтобы не грузить себя очень сильно, такие как я не лезут каждый день узнавать свое будущее. Это было бы слишком тяжело. Все мы когда-то перейдем в другой мир, как уже делали это не раз. Цивилизация людей так развивается, что мы меняем тела, меняем фазы обитания, и в этом нет ничего страшного. Наши предки, особенно славяне, радовались смерти. Праздновали тризну - часть языческого погребального обряда у восточных славян, которая состояла из песен, плясок, пиршества и военных состязаний в честь покойного.

- Действительно ли можно видеть души умерших людей, наблюдать их присутствие рядом и разговаривать с ними?

- Можно, но смотрится это не так, как привыкли видеть мы. Разговаривать с умершими людьми крайне сложно: все они заняты своим делом. Или вы думаете, что цивилизация есть только здесь? Сохраняется определенный сгусток энергии, который-то мы и называем душой. У меня есть много фотографий, на которых видно, как выглядит призрак.

Говорить с призраками очень сложно. Мне приходится сильно напрягаться, чтобы их услышать. Когда мне нужно, мне удается увидеть фантом умершего человека.

- Значит, после смерти жизнь все-таки существует?

- Безусловно, очень даже стройная и иерархичная жизнь существует. Было бы глупо нашей эволюции заканчиваться на смерти человека. В другом мире все умершие люди встречаются в конечном итоге с теми, с кем были близки в этой жизни. Заряды притягивают нас как здесь, так и там. Есть кланы, есть рода, вокруг которых и крутятся все души.

Человек живет в двух мирах одновременно, его душа обычно во сне соприкасается с миром мертвых. Не зря говорят, что сон – это маленькая смерть. Душа как нимб крепится в районе головы. Во время сна человек может считывать какую-то определенную информацию. Многие говорят о вещих снах. Мне такие снились с самого детства: я либо видел все до мельчайших деталей, что и как произойдет, либо снилась какая-то аналогия. Просто мы не анализируем сны, мы прекратили общение с природой, не видим знаков, которые сплошь и рядом на что-то намекают. Стоит понимать, что знаки возникают не просто так.

- А что происходит, когда человек умирает?

- Начинается отделение тонких структур от тела. Появляется человеческий призрак (сознание умершего человека), который отделяется вместе с душой. Призрак содержит определенные знания жизни человека, но совершенно не содержит дух. Душа постепенно уходит.

Особенно легко это происходит, когда умерший человек находился уже в годах. Чтобы душа не была долго привязана к телу, людей кремировали – это считалось самым быстрым переходом в другой мир. Огонь – это единственная вещь, которую можно увидеть в двух мирах. До сих пор во многих странах Азии то, что хотят «подарить» умершему человеку, обычно сжигают. Огонь передает послания в другой мир.

Почему в церквях ставят свечку? По той же самой причине. Я поддерживаю подобные ритуалы. Умершие люди снятся нам тоже не просто так. Это может означать лишь только то, что усопшему не хватает энергии, и он просит ее у нас. С помощью огня от свечи мы передаем ему эту энергию, говорим ему, что помним о нем. Тогда умершему становится хорошо.

- Видят ли нас умершие люди?

- После смерти нет бинокулярного зрения, нет химии тела, потому умершие люди видят все в энергетическом свете. Они видят нас, но в другом ракурсе.

- Как происходит общение с ними?

- Для этого нужны правильно настроенные мозги, во-первых. Далее нужна магия имитации: я полностью подстраиваюсь под умершего человека. Со временем, с опытом это происходит более спонтанно и быстро. Также необходимо знать, когда он родился и когда он умер – это точки рождения здесь и в том мире. Покойному необходимо предложить что-то в жертву. Каждый раз это разные вещи, предугадать невозможно, но все зависит только т того, о чем пойдет разговор.

Неподготовленному человеку нужно подходить к этой процедуре с большой осторожностью: есть вероятность подцепить остатки сознания умершего.

- Возвращается ли душа человека в другое тело?

- Если бы с того мира не возвращалась бы ни одна душа, то места там было бы крайне мало. Наша Вселенная имеет три измерения, а там – четвертое измерение, где параметры окружающего пространства совершенно другие. Душа возвращается сюда, безусловно. Лично я знаю очень много таких случаев. К примеру, маленькая девочка упала и ударилась головой. После этого она заговорила на множестве других языков, причем таких архаичных, которые изучить в совершенстве сейчас нереально. Произошло это потому, что душа соприкоснулась с головой, с мозгом, который, по сути своей, является большой антенной. Люди возвращаются только в тела людей. Есть раса людей, есть раса кошек и собак, других животных.

- Почему говорят, что частые походы на кладбище тревожат души умерших людей?

- Кладбище – это перекресток миров. Никогда не задумывались, почему там стоят кресты? Потому что перекресток. Мы никого там не тревожим, однако делаем хуже только для самих себя. Энергия, которая там существует, не то, что негативная, а имеет фон умершего человека. Она опасна для живого человека. Ходить на кладбище нужно подготовленными. Меня крайне огорчают те люди, которые накрывают там целые столы, едят и пьют подолгу. Тем самым они кормят шогготов, демонов и прочую нечисть.

Однако на кладбище можно делать и, так скажем, позитивные вещи. К примеру, сбросить болезнь, перевести ее, скинуть какие-то судьбоносно-плохие события, откупиться. Если высшие силы сочтут нужным, они это сделают, но только за определенную плату.

- Например?

- В магическом мире ничего не работает бесплатно. Земля имеет определенную тенденцию: « Ты мне, я – тебе». Когда мы работаем, то получаем эквивалент своего пота и крови – деньги. Высшие силы тоже желают получить какую-то плату за свои деяния. Обычно это какие-то жертвоприношения: алкоголь, табак, фрукты, еда, животные и даже те же деньги. Тем самым мы показываем свое уважение по отношению к высшим силам.

Если удастся совершить обряд и не заплатить, то у человека, который его совершал, совершенно точно что-то отнимется.

- Существуют такие вещи, как привороты, заговоры и прочее. Люди обращаются к вам за помощью такого рода?

- Да, люди приходят, и я им помогаю. У каждого колдуна есть определенные моральные принципы. У всех они разные. Если ко мне приходит человек, от которого ушла жена, и я вижу, что она не будет от этого счастлива, то я, безусловно, пытаюсь ее вернуть. В 80% результат положительный. Некоторые вещи делаются очень долго: год – полтора. Почему это происходит? Потому что астрологически уже решено, что развод неизбежен. Нужно ждать, пока уйдет этот аспект. И если все-таки он уходит, тогда все благополучно возвращается на свои места.

- Но вы ведь сказали, что изменить судьбу нельзя?

- Я же говорил, что магически повлиять на судьбу человека можно, но крайне редко и не всегда успешно.

- Что такое карма?

- У меня вот кошку зовут Карма. А если серьезно, то карма – ответственность за свои поступки. Кто-то придумал всю эту систему, при этом достаточно сложную, где каждый, в конечном итоге, ответит за содеянное. Нужно чаще делать добро: если вам удалось спасти любую жизнь, будь то человек или муравей, то это непременно зачтется. Безусловно, мы люди, мы хищники, мы ведь должны питаться, а значит отнимать жизнь у животных, к примеру. Но с течением времени хорошие поступки будут блокировать плохие. Это и есть карма.

- Что такое проклятие?

- Проклятие – это чисто элементарное физиологическое воздействие. Человек сказал что-то, выделил энергию, которая с помощью мыслей передается тому человеку, о котором было сказано. К примеру, вы возненавидели кого-то или позавидовали, эта энергия мгновенно передается тому человеку, к которому вы испытали эти чувства. Всем известно выражение, что, если горят уши, то значит, что кто-то ругает. Когда человек вспоминает кого-то, то, прежде всего, он вспоминает очертания лица, и энергия двигается туда. Когда он на тебя зол, идет передача этой энергии, нагреваются уши – самая чувствительная часть лица. То же самое происходит и тогда, когда горят щеки.

Человека можно «почистить» - снять отрицательную программу, называемую проклятием. Энергия кинетическая переходит в потенциальную, она должна куда-то деться. Путь наименьшего сопротивления – тому, кто ненавидел вас. Именно ему вернется все то, чего он пожелал когда-то вам.

- Пользуются ли ваши услуги популярностью?

- Людей ходит много. Когда в стране устанавливается неопределенная обстановка, многие люди приходят, чтобы спросить, как им быть дальше, куда им переезжать, оставаться ли здесь - во Владивостоке, как здесь будет дальше? Конечно, желательно задавать определенные вопросы, которые будут подразумевать конкретный ответ. Тогда и мне будет легче работать.

Чаще всего люди приходят за услугами, самой популярной из которых является привлечение хорошей и стабильной материальной основы. В 85% моя помощь эффективна. Бывают и такие фатальные случаи, которые усугублены плохим расположением звезд, плохой судьбой и плохим гороскопом на данный момент. Фатальность настолько велика, что помочь не получается. Я трачу массу сил, а в ответ получаю тишину.

Но, чаще всего, я постепенно сдвигаю ситуацию в положительную сторону, у человека появляются финансы, любовь. Это похоже на работу врачей. Обычно они говорят, что надо было прийти раньше, заняться болезнью до того, как все обострилось.

Много случаев, когда люди сомневались, долго думали, стоит ли обращаться ко мне за помощью. А потом жалели, что не пришли раньше.

- Кто-либо из известных личностей обращается к вам за помощью?

- Обращается, очень часто. Но в силу конфиденциальности, оглашать фамилии я не могу. Очень часто приезжают с Москвы люди. Приезжают, а после мы уже ведем переписку, и я им помогаю. Также просят помощи люди из-за границы: США, Мексики, например.

- То есть работать с людьми на расстоянии реально?

- Конечно, но есть нюансы, с которыми на расстоянии разобраться трудно. Такое бывает редко, но я признаюсь в этом сразу, предупреждаю людей, что могу не решить тот или иной опрос. Решение согласиться или нет - только за тем, кто обратился за помощью. Есть вещи, с которыми я не справлюсь, мы ведь не всемогущие.

- Когда человек впервые заходит к вам в кабинет, вы уже знаете о нем все?

- Конечно, нет. Это сложная работа, для которой нужен определенный настрой. Я теряю много энергии. Даже чтобы снять ту же порчу, нужно напрячься очень сильно.

- Что значит «теряю много энергии»? Чувствуете какие-то особенные ощущения?

- Ничего особенного не происходит, я просто устаю, будто разгружал вагоны. Только разгружать вагоны может каждый, а заниматься такими вещами – нет.

- Бывает ли, что люди приходят к вам с некоторым скепсисом, а уходят с совершенно другим мнением?

- Да, бывает. За все время моей деятельности было всего пару человек, которые приходили ко мне даже не по своей воле. Настолько уж неверующими они были.

Люди, которые пришли с легким скепсисом, все же оказывались любознательными. У каждого человека должна быть внутренняя критика, без этого не обойтись. Но если вы не верите в электричество, то оно все равно существует. 200 лет назад люди говорили, что электричество от дьявола, но с течением времени мы ведь научились его использовать.

- Как вы относитесь к ТВ-программам типа «Битва экстрасенсов»?

- Я смотрел только первые сезоны «Битвы экстрасенсов», когда, как мне кажется, там еще были действительно настоящие маги, колдуны и экстрасенсы. Сейчас по большей части это просто шоу. Проверить их способности очень сложно, ведь о «закулисье» программы не знает никто из нас.

- Итак, подводя итоги, что же такое магия?

- К магии надо подходить чисто физически. Есть такие вещи, которые я видел и не знаю, как объяснить. Она граничит с чудом.

Я видел и призраков, и умерших, я знаю, откуда это взялось, все это можно объяснить. Наш мир многомерный, но наши чувства очень ограничены. При этом мы чувствуем себя всезнающими, позволяем себе делать какие-то рецензии: если этого нет, значит, этого не может быть. Человек ограничен и в то же время он - царь природы. Однако сама природа может сместить все человечество в небытие в одну секунду. К примеру, взбрыкнет вулкан, и всех накроет...

Ко всему нужно подходить со скепсисом, иметь здравый мозг никогда не помешает. Многие вещи поддаются элементарному объяснению.

Анна Плетнева



