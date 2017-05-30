Во Владивостоке сгорели два автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток поздней ночью 29 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что на улице Русская горят две иномарки.

Оперативно прибыв на место происшествия, первые расчёты огнеборцев приступили к работам по ликвидации возгорания. В ходе проведённой разведки установлено, что в одном из автомобилей горело правое колесо и обшивка багажника, а в другом – моторный отсек и приборная панель.

Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники.

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