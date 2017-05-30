Разрушительный ураган в Москве

Эксклюзивный фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В распоряжение редакции РИА VladNews поступили эксклюзивные фото урагана в Москве в понедельник, 29 мая. Напомним, в результате урагана в столице погибло шесть человек, более 40 пострадали.

"В Москве пронёсся ураганной силы шквалистый ветер с ливневым дождём, в столице бушевала самая настоящая аномальная природная стихия, после окончания которой в мегаполисе остались разрушительные последствия, - рассказал РИА VladNews очевидец Филипп Романов. - Возвращаясь из колледжа, я попал в эпицентр урагана, но кое-какие фотоработы удалось сделать в ЮАО, в районе Москворечье-Сабурово во время урагана и после его окончания".