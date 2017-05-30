В центре Багдада прогремел мощный взрыв

Погибли 11 человек

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

При взрыве в центре багдада погибли 11 человек, соощает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Еще несколько десятков человек пострадали.

Инцидент произошел накануне в Багдаде возле ресторана в районе Аль-Жадрия. По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль. Помимо мощного взрыва произошел и пожар в близстоящих зданиях.

Пока известно, что жертвами теракта стали 11 человек. Еще около несколько десятков человек пострадали.

Стоит отметить, что ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная в России организация ИГ.