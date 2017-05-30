​Фарфоровые 50-е во Владивостоке

В музее имени Арсеньева открылась выставка уникального фарфора

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Выставка фарфора мастерской Klimenkoff открылась в музее имени Арсеньева. Эта мастерская, открытая в 2007 году в Москве бывшим нашим земляком Игорем Клименковой и его женой Еленой, за несколько лет стала производить фарфор, который специалисты ставят на один уровень со знаменитым мейсенским!

«Все 135 предметов, представленных на выставке, - рассказала корреспонденту РИА VladNews главный хранитель музея Нина Керчелаева, - переданы нам Игорем и Еленой – с 2007 по 2017 годы. Фактически они сформировали эту уникальную коллекцию, и мы гордимся тем, что в нашем музее есть фарфор Klimenkoff, между прочим, наша коллекция не уступает той, что есть в Государственном Историческом музее в Москве. А вообще всего девять музеев страны могут похвастать тем, что в их фондах есть работы мастерской Klimenkoff».

Большинство работ на выставке – это городских образов советского времени – 50-х годов. Все статуэтки изумительно точны в отделке, во всех мелочах, они выполняются очень скромными тиражами.

В одном из интервью Игорь Клименков сказал, что вот это обращение к «романтике 50-х» - своего рода дань тому времени, «когда были молоды и счастливы мои родители». Интересно, что для создания, например, лиц каждому из героев той или иной скульптурной композиции художники мастерской собирали фотографии 50-х годов прошлого века и лепили, можно сказать, с натуры.

«Основная масса посетителей – а выставку мы открыли в Ночь музеев - прилипала к витрине с набором фарфоровых овощей, фруктов, продуктов питания, с пакетом молока как в советское время. Нас буквально умоляли дать потрогать этот пакет, чтобы убедиться, что это не настоящий, а произведение искусства, - говорит Нина Керчелаева. – Также мыы гордимся, что в одной из серий своих работ мастерская Klimenkoff выпустила тарелки с перенесенными на них картинами нашего известного приморского художника, возглавляющего отделение Союза художников – Ильи Бутусова. Это особая серия тарелок с морской тематикой, таким образом Игорь Клименков выражает любовь к городу детства и юности».

Особая часть коллекции – русские нэцкэ. Мастерская Клименкова впервые ввела это понятие, обратившись к русскому фольклору, взяв за основу работы лучших русских художников-иллюстраторов первой половины прошлого века – Ивана Билибина и Константина Кузнецова.