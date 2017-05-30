Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден 14:33, 30 мая Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье 14:23, 30 мая МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока 14:20, 30 мая Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 30 вторник
14:52
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
14:52
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
14:52
В Приморье зафиксировано нашествие змей
14:45
​Фарфоровые 50-е во Владивостоке Фото
14:33
Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден
14:23
МАК приступил к расследованию жесткой посадки вертолета МИ-8 в Приморье
14:20
Дмитрий Сулеев покидает Думу Владивостока Эксклюзив
14:10
Разрушительный ураган в Москве Эксклюзив
14:02
Рой пчел облепил автомобиль жителей Владивостока Фото
14:00
Автоледи совершила наезд на 11-летнего мальчика в Приморье Фото
13:47
Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»
13:36
Уличные танцоры зажгли во Владивостоке Фото
13:29
Жители Владивостока сядут за заказное убийство предпринимателя
13:25
Лунный календарь садовода на июнь для Приморья
13:14
Почти каждый пятый Приморец согласится работать из дома даже при меньшей зарплате
13:03
Житель Приморья продал чужое имущество
12:52
Многие приморцы предпочитают получать меньше, но работать дома
12:42
Чемпионат и первенство Приморского края по рафтингу прошли на минувших выходных Фото и Видео
12:33
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017
12:31
Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке Видео
12:20
Кинотеатр оштрафовали за трейлер ужастика перед сеансом с мультфильмом
12:09
Ураган в Москве убил шесть человек
11:59
Осьминог пытался удрать из Приморского океанариума Видео
11:46
Злоумышленник, напав на почтальона с ножом, украл сумку с деньгами в Приморье
11:34
Во Владивостоке появится японская клиника
11:26
Более 1000 жителей и гостей Владивостока пробежали по центру города Фото
11:15
Приморский адвокат попался на мошенничестве
10:54
В Приморье перекрыта граница с Китаем
10:43
В Приморье поймали 286 пьяных водителей
10:36
Рубль опять сдает свои позиции
10:32
В Приморье появится производство индийского чая
10:22
В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
10:11
Самые красивые собаки Владивостока Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

​Фарфоровые 50-е во Владивостоке

В музее имени Арсеньева открылась выставка уникального фарфора
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Выставка фарфора мастерской Klimenkoff открылась в музее имени Арсеньева. Эта мастерская, открытая в 2007 году в Москве бывшим нашим земляком Игорем Клименковой и его женой Еленой, за несколько лет стала производить фарфор, который специалисты ставят на один уровень со знаменитым мейсенским!

«Все 135 предметов, представленных на выставке, - рассказала корреспонденту РИА VladNews главный хранитель музея Нина Керчелаева, - переданы нам Игорем и Еленой – с 2007 по 2017 годы. Фактически они сформировали эту уникальную коллекцию, и мы гордимся тем, что в нашем музее есть фарфор Klimenkoff, между прочим, наша коллекция не уступает той, что есть в Государственном Историческом музее в Москве. А вообще всего девять музеев страны могут похвастать тем, что в их фондах есть работы мастерской Klimenkoff».

Большинство работ на выставке – это городских образов советского времени – 50-х годов. Все статуэтки изумительно точны в отделке, во всех мелочах, они выполняются очень скромными тиражами.

В одном из интервью Игорь Клименков сказал, что вот это обращение к «романтике 50-х» - своего рода дань тому времени, «когда были молоды и счастливы мои родители». Интересно, что для создания, например, лиц каждому из героев той или иной скульптурной композиции художники мастерской собирали фотографии 50-х годов прошлого века и лепили, можно сказать, с натуры.

«Основная масса посетителей – а выставку мы открыли в Ночь музеев - прилипала к витрине с набором фарфоровых овощей, фруктов, продуктов питания, с пакетом молока как в советское время. Нас буквально умоляли дать потрогать этот пакет, чтобы убедиться, что это не настоящий, а произведение искусства, - говорит Нина Керчелаева. – Также мыы гордимся, что в одной из серий своих работ мастерская Klimenkoff выпустила тарелки с перенесенными на них картинами нашего известного приморского художника, возглавляющего отделение Союза художников – Ильи Бутусова. Это особая серия тарелок с морской тематикой, таким образом Игорь Клименков выражает любовь к городу детства и юности».

Особая часть коллекции – русские нэцкэ. Мастерская Клименкова впервые ввела это понятие, обратившись к русскому фольклору, взяв за основу работы лучших русских художников-иллюстраторов первой половины прошлого века – Ивана Билибина и Константина Кузнецова. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке
06:15, 30 мая 2017 Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке

К отчётному концерту ребята и преподаватели готовились в течение года

Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
04:27, 30 мая 2017 Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

«Круговая порука»

Меньшов заявил, что не видит причин для
17:03, 28 мая 2017 Меньшов заявил, что не видит причин для "особых условий" для Серебренникова

Обыски в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли во вторник

Владивостокцы увидят природу глазами корейского фотографа
22:37, 27 мая 2017 Владивостокцы увидят природу глазами корейского фотографа

Вернисаж для гостей состоится 30 мая с 17.00 до 19.00

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:01, 27 мая 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Во Владивосток приедет Сергей Безруков
10:22, 26 мая 2017 Во Владивосток приедет Сергей Безруков

Гастроли театра под руководством знаменитого актера

Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Круговая порука»
03:32, 26 мая 2017 Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Круговая порука»

Вход свободный