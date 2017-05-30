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Культура

Владивосток отпраздновал День славянской письменности и культуры концертом «Мы – славяне»

Кроме того, была проведена тематическая викторина
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Владивосток присоединился к общероссийскому празднованию Дня славянской письменности и культуры хоровым концертом «Мы – славяне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Мероприятие состоялось  28 мая в амфитеатре набережной Спортивной гавани.

«Златая Русь», «Русская песня», «По Дону гуляет», «Маленькая деревенька», «Москва златоглавая» и другие песни исполнили коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». Так, на сцену вышли – народный хор «Улыбка», вокальные группа «Мечта», «Россияночка», солисты вокального творческого объединения «Наши голоса», народный хор «Русская песня» и другие артисты.

«Благодарим администрацию Владивостока за славный концерт, который украсил наш семейный воскресный день и зарядил хорошим настроением», – отметила гость мероприятия Ася Вильдт.

Кроме этого, для всех пришедших на празднование Дня славянской письменности и культуры гостей была проведена тематическая викторина, в ходе которой владивостокцы отвечали на вопросы о славянской культуре.

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