Жители Владивостока сядут за заказное убийство предпринимателя

Организатор осужден по нескольким статьям

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд еще в ноябре 2016 года на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по делу об убийстве по найму предпринимателя в г. Большой Камень, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что житель города Владивостока в октябре 2014 года предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей совершить убийство предпринимателя, с которым у заказчика сложились личные неприязненные отношения в связи с судебным спором о принадлежности магазина. Организатор сообщил всю необходимую информацию о месте жительства и автомобиле жертвы, а также передал 125 тыс. рублей для приготовления к совершению преступления.

Осенью 2014 года исполнитель неоднократно приезжал в г. Большой Камень, где следил за потерпевшим, устанавливая его распорядок дня и выбирая наиболее подходящее время, место и способ убийства.

В конце ноября, дождавшись, когда мужчина остался в квартире один, злоумышленник незаконно проникнул в жилище и напал на потерпевшего, нанеся ему множество ударов ножом в области тела, головы и конечностей, причинив последнему травмы, несовместимые с жизнью.

Вернувшись во Владивосток, он получил от заказчика за свою «работу» часть обещанного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей. Оставшуюся сумму получить не представилось возможным, поскольку исполнителя задержали сотрудники полиции по другому уголовному делу.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил организатора убийства к 19 годам лишения свободы, непосредственного исполнителя убийства – к 18 годам лишения свободы. Для отбытия наказания обоим определена исправительная колония особого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Суд второй инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты о непричастности осужденных к содеянному и несправедливости приговора - без удовлетворения.

Следует отметить, что организатор убийства был осужден за участие в организованной группе, занимавшейся т.н. «долевом шантажом». Кроме этого, он признан виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью своей знакомой, которую по его заказу облили кислотой.

В результате этого женщина получила телесные повреждения в виде химических ожогов волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обоих плеч, предплечий, кистей, бёдер, голеней и стоп (32 % площади тела), сопровождающийся химическим ожогом обоих глаз, которые являются опасными для жизни.

Как и в случае с убийством предпринимателя, за выполнение заказа он выплатил исполнителям денежное вознаграждение.