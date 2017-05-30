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Общество

Погода в Приморье к завтрашнему дню окончательно испортится

Во Владивостоке возможны кратковременные дожди
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В ближайшие дни погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Приморье окажется во власти якутского циклона. .

В первую половину недели погода в Приморье с переменной облачностью, местами небольшие дожди. Ветер умеренный. Температурный режим однородный, ночью +8…+13 °C, на северо-востоке +1…+6 °C. Днем +20…+27 °C, на побережье +11…+17 °C.

Во второй половине недели циклон будет перемещаться над Приморским краем. В это время начнет преобладать низкая облачность, увеличится интенсивность и площадь дождей.

В условиях облачной погоды фон температуры воздуха понизится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке в течение недели ожидается переменная облачность, не исключены небольшие кратковременные дожди. Температурный фон ночью +7…+10 °C, днём +14…+17 °C. Будет дуть свежий ветер.

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