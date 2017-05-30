Календарь стрижек и красоты на июнь 2017 года: Благоприятные дни

Пора готовиться к летнему отдыху

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Буквально уже через несколько дней наступит долгожданное лето, многие начинают готовиться к отпуску, но не стоит забывать об уходе волос и кожи, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Портал красоты.

Однако астрологи рекомендуют уделять внимание волосам и различным процедурам в определенные дни:

Благоприятные дни для стрижки в июне 2017 года - 5, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 30 июня.

Благоприятные дни для окраски волос в июне 2017 года - 4, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 июня.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в июне 2017 года - 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 июня.

Лунный календарь стрижки, окраски волос и косметических процедур на июнь 2017 года:

1 июня 2017 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка - для работы с волосами день не подходит.

Окрашивание волос - не рекомендуется.

Маникюр, педикюр - уход за ногтями даст прекрасные результаты.

Уход за лицом - не желательно делать чистку и маски для лица.

Уход за телом - хороший день для массажа с ароматическими маслами.

2 июня 2017 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка - неблагоприятный день для стрижки волос. Могут появится препятствия в делах.

Окрашивание волос - окрашивания лучше избегать.

Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к депрессии и плохому настроению.

Уход за лицом - опасайтесь аллергии. От любых косметических средств лучше отказаться.

Уход за телом - неблагоприятный день для любых процедур.

3 июня 2017 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка - кардинально менять прическу сегодня не стоит.

Окрашивание волос - неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - только в салоне красоты.

Уход за лицом - любые процедуры пойдут на пользу.

Уход за телом - календарь красоты советует посетить сегодня массажиста.

4 июня 2017 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка - не стригитесь сегодня, иначе можете навлечь неприятности.

Окрашивание волос - хорошо красить волосы в темные оттенки.

Маникюр, педикюр - воздержитесь.

Уход за лицом - используйте только естественные, природные средства.

Уход за телом - хорошее время чтобы начать сбрасывать лишний вес.

5 июня 2017 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка - любые эксперименты с волосами сулят удачу.

Окрашивание волос - волосы долго будут сохранят цвет.

Маникюр, педикюр - благоприятный день.

Уход за лицом - показаны омолаживающие и антивозрастные процедуры.

Уход за телом - любые манипуляции окажут благотворное воздействие.

6 июня 2017 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

Стрижка - не самый лучший день для стрижки.

Окрашивание волос - лунный календарь советует воздержаться от окраски волос сегодня.

Маникюр, педикюр - неблагоприятный день.

Уход за лицом - благоприятен массаж лица.

Уход за телом - хороший день для воздушных ванн.

7 июня 2017 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.

Стрижка - в этот день результат вас не обрадует.

Окрашивание волос - благоприятно в первой половине дня.

Маникюр, педикюр - только в случае крайней необходимости.

Уход за лицом - благоприятный день для чистки лица.

Уход за телом - любые процедуры благоприятны.

8 июня 2017 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Стрельце.

Стрижка - благоприятный день, любые новшества приветствуются.

Окрашивание волос - красить волосы сегодня лунный календарь не рекомендует.

Маникюр, педикюр - воздержитесь.

Уход за лицом - проводите антивозрастные процедуры.

Уход за телом - вечером хорошо делать депиляцию.

9 июня 2017 года, 15-16 лунный день, полнолуние, Луна в Стрельце.

Стрижка - неудачный день для работы с волосами.

Окрашивание волос - лунный календарь советует воздержаться сегодня.

Маникюр, педикюр - не стоит делать сегодня.

Уход за лицом - используйте сегодня только натуральную косметику.

Уход за телом - хорошо осветлять веснушки, загорать не рекомендуется.

10 июня 2017 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка - благоприятно повлияет на ваши отношения с противоположным полом.

Окрашивание волос - в этот день можно красить волосы только в темные оттенки.

Маникюр, педикюр - благоприятный день.

Уход за лицом - дайте отдых коже лица.

Уход за телом - сходите на массаж.

11 июня 2017 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - прически для коротких волос получатся шикарными.

Окрашивание волос - хороший день.

Маникюр, педикюр - звезды советуют заниматься сегодня ногтями.

Уход за лицом - делайте все, что душа пожелает.

Уход за телом - особое внимание уделите коже рук.

12 июня 2017 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - сегодня благоприятно повлияет на ваше материальное благосостояние.

Окрашивание волос - нейтральный день.

Маникюр, педикюр - хороший день, ногти будут выглядеть великолепно.

Уход за лицом - омоложение и устранение кожных проблем.

Уход за телом - благоприятны лечебные процедуры.

13 июня 2017 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна во Водолее.

Стрижка - неблагоприятный день, может стать причиной появления перхоти.

Окрашивание волос - не рекомендует сегодня менять цвет волос.

Маникюр, педикюр - будет эффективно лечение грибка.

Уход за лицом - пилинг.

Уход за телом - хороший день для визита к массажисту.

14 июня 2017 года,20 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - может вызвать ночные кошмары.

Окрашивание волос - не рекомендуется.

Маникюр, педикюр - хорошо удалять мозоли и натоптыши.

Уход за лицом - откажитесь от любых процедур.

Уход за телом - эффективны антицеллюлитный массаж и обертывания.

15 июня 2017 года,20-21 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - не рискуйте, сегодня не самый лучший день.

Окрашивание волос - пользуйтесь только натуральными красками.

Маникюр, педикюр - календарь красоты не советует.

Уход за лицом - питательные маски.

Уход за телом - хороший день для визита к массажисту.

16 июня 2017 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - негативно сказывается на иммунитете.

Окрашивание волос - календарь стрижек не рекомендует.

Маникюр, педикюр - лечебные ванночки для оздоровления ногтей.

Уход за лицом - благоприятный день для пилинга, чистки лица.

Уход за телом - благоприятный день для любых процедур в салоне красоты.

17 июня 2017 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - стрижка не только принесет здоровье Вашим волосам, но и повысит Вашу внешнюю привлекательность.

Окраска волос - окраска волос может вызвать аллергию.

Маникюр, педикюр - благоприятный день.

Уход за лицом - хороший день для чистки пор.

Уход за телом - сегодня показаны активные занятия спортом.

18 июня 2017 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Овне.

Стрижка - приветствуются любые полеты фантазии и эксперименты.

Окраска волос - только светлые оттенки.

Маникюр, педикюр - в этот день стрижка ногтей благоприятным образом отображается на деятельности нервной и иммунной системы.

Уход за лицом - яркий макияж сегодня добавит возраст. Отдайте предпочтение неброскому макияжу.

Уход за телом - больше гуляйте сегодня.

19 июня 2017 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Овне.

Стрижка - откажитесь от этой идеи.

Окраска волос - замечательный день для окраски волос в бронзовые тона.

Маникюр, педикюр - подстригая ногти сегодня, вы сокращаете себе жизнь.

Уход за лицом - антивозрастные маски помогут сбросить несколько лет.

Уход за телом - рекомендуется обильное питье (до 2 литров). Не переутомляйтесь.

20 июня 2017 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

Стрижка - стрижка сегодня сделает вас богаче.

Окрашивание волос - отдайте предпочтение проверенному цвету волос.

Маникюр, педикюр - яркие оттенки лака принесут вам радость и хорошее настроение на целый день.

Уход за лицом - сегодня благоприятен уход за кожей вокруг глаз.

Уход за телом - на вашем внешнем виде хорошо скажутся любые процедуры проведенные сегодня.

21 июня 2017 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Тельце.

Стрижка - день нежелателен для стрижки.

Окраска волос - также лучше перенести.

Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, если хотите раскрыть свой талант.

Уход за лицом - отшелушивающие маски, пилинг.

Уход за телом - сегодня можно позволить себе больше сладкого, так как это не отразитя на вашей фигуре.

22 июня 2017 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - не стоит прислушиваться к советам парикмахера, выбирайте ту форму прически, которая именно вам кажется наиболее гармоничной.

Окрашивание волос - лучше отдать предпочтение природным оттенкам и воздержаться от экспериментов.

Маникюр, педикюр - хороший день.

Уход за лицом - нейтральный день.

Уход за телом - фитнес и физические упражнения сегодня будут особенно полезны.

23 июня 2017 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка - это очень плохой день для стрижки волос, поэтому посещать парикмахера не стоит.

Окраска волос - отложите на другой день покраску волос. Одна из причин этого - возможная финансовая нестабильность.

Маникюр, педикюр - день не подходит для маникюра и педикюра, так как сулит болезнь в скором времени.

Уход за лицом - дайте коже лица отдых. Неблагоприятный день для любых процедур.

Уход за телом - все процедуры, сделанные сегодня принесут неудачи и лтшения.

24 июня 2017 года, 29, 30, 1 лунный день, новолуние, Луна в Раке.

Стрижка - не стоит кардинально менять свой облик.

Окраска волос - окрашивание ослабит не только ваши волосы, но и весь организм в целом. Более того, вы можете попасть под влияние лицемерных людей, которые будут пользоваться вашей добротой и вашими деньгами.

Маникюр, педикюр - перенесите на другой день.

Уход за лицом - уделите особое внимание увлажнению кожи лица.

Уход за телом - сегодня ваш организм нуждается в витаминах как никогда.

25 июня 2017 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка - не стоит уделять внимание волосам.

Окраска волос - для мелирования и «перьев» не самое подходящее время.

Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур с ногтями. Маникюр сегодня зарядит вас положительной энергией и придаст уверенности в себе и красноречия.

Уход за лицом - устранять косметические недостатки хорошо именно сегодня.

Уход за телом - стоит в эти лунные сутки вспомнить об ароматерапии, она поможет расслабиться и привести в порядок мысли.

26 июня 2017 года, 2-3 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка - подравняйте кончики волос.

Окраска волос - темные тона способствуют достатку.

Маникюр, педикюр - ухаживая за ногтями, вы тем самым увеличиваете шансы на избавление от одиночества и снимаете часть груза «кармических долгов».

Уход за лицом - все внимание нынче глазам. Подберем оправу для очков, качественные линзы, солнцезащитные варианты.

Уход за телом - день подходит для приготовления травяных отваров и настоев. Приветствуются водные процедуры. Можно выезжать за город, купаться в открытых водоемах. Питайтесь дробно и больше двигайтесь.

27 июня 2017 года, 3-4 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка - может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Окраска волос - не самый подходящий лунный день для окраски волос.

Маникюр, педикюр - хороший день для маникюра, не забудьте покрасить ногти в ваш любимый цвет – это поднимет вам настроение и принесет удачу в делах.

Уход за лицом - попробуйте подпитать кожу лица жирным кремом, побаловать массажем.

Уход за телом - хорошенько разомните шею и спину. Лучше, если это сделает профессиональный массажист.

28 июня 2017 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка - ваше настроение в этот день напрямую зависит от того, как вы выглядите. Запланируйте поход к мастеру.

Окраска волос - не стоит злоупотреблять окрашиванием волос.

Маникюр, педикюр - сегодня отличный день не только для маникюра, но и дизайна ногтей. Не бойтесь реализовать свой творческий потенциал, придумав новый дизайн для ногтей.

Уход за лицом - Утренняя огуречная маска и легкая укладка вполне к месту.

Уход за телом - все внимание сегодня суставам. Хороший результат дадут и упражнения на растяжку. Но не перегружайте свой организм ни физическими нагрузками, ни едой.

29 июня 2017 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка - перенесите все манипуляции с волосами на более благоприятный день.

Окраска волос - неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - подстричь ногти сегодня все равно, что рассыпать соль (к несчастью).

Уход за лицом - молочные маски будут держать кожу лица в тонусе.

Уход за телом - удачное время для похода в бассейн.

30 июня 2017 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка - можно кардинально менять прическу, если вы готовы к этому морально. Новый образ добавит в жизнь позитива.

Окраска волос - светлые тона придадут вам уверенности.

Маникюр, педикюр - неблагоприятный день для стрижки ногтей, так как любое резкое вмешательство в свой организм тем или иным образом нарушает вашу связь с ангелом-хранителем и со всей Вселенной.

Уход за лицом - сделайте массаж лица и пилинг кожи, и она станет нежнее и бархатистее.

Уход за телом - можно побаловать себя горячими обертываниями и травяными ваннами.