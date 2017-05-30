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Пропавший в Партизанском районе Приморья грибник до сих пор не найден

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Фото: kremlinrus.ru Фото: kremlinrus.ru
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Пропавший еще 24 мая грибник до сих пор не найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

В период с 26 по 29 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции нарастающим итогом осмотрено 29 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал и будет продолжен 30 мая.

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