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Автоледи совершила наезд на 11-летнего мальчика в Приморье

Ребенок госпитализирован
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. 

В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение о наезде на 11-летнего мальчика по улице Воровского,108. По предварительной информации, за рулем автомобиля марки Toyota Platz двигалась 34-летняя девушка. Автомобилистка двигалась со стороны улицы Вострецова в направлении улицы Слободская. В это время ребенок переходил проезжую часть с нарушением ПДД, вне зоны действия пешеходного перехода, в месте с интенсивным движением транспорта. В результате необдуманных действий подростка произошло столкновение ребенка и автомобиля. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что в результате удара ребенок получил травмы голени, потребовалась госпитализация.

Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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