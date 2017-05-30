Автоледи совершила наезд на 11-летнего мальчика в Приморье

Ребенок госпитализирован

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение о наезде на 11-летнего мальчика по улице Воровского,108. По предварительной информации, за рулем автомобиля марки Toyota Platz двигалась 34-летняя девушка. Автомобилистка двигалась со стороны улицы Вострецова в направлении улицы Слободская. В это время ребенок переходил проезжую часть с нарушением ПДД, вне зоны действия пешеходного перехода, в месте с интенсивным движением транспорта. В результате необдуманных действий подростка произошло столкновение ребенка и автомобиля. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что в результате удара ребенок получил травмы голени, потребовалась госпитализация.

Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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