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Общество

Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

На всех участках будет проведён капитальный ремонт дорожного полотна
Фото: spin.mk.ua Фото: spin.mk.ua
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Общая площадь асфальтирования составит более 248,5 тысяч квадратных метров. Соответствующие аукционы размещены еще в начале мая на «Единой электронной торговой площадке».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, как только поступило уведомление по расчётам между бюджетами, на единой электронной торговой площадке разместили извещение о проведении аукционов. Итоги электронных торгов подведут 13 июня, после чего будут заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Планируется капитально отремонтировать улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42-а до дома №53 по ул. Фадеева).

На всех участках будет проведён капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров, примыканий и других элементов дорожной инфраструктуры.

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