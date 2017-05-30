Многие приморцы предпочитают получать меньше, но работать дома

Специалисты провели опрос

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что 19% приморцев предпочли бы работать удаленно и получать меньше, чем работать в офисе за большие деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на HeadHunter.

Почти две трети работодателей (58%) работают или раньше работали со штатными сотрудниками, которые сидят не в офисе. Сотрудник получает ценное ощущение свободы, компания — возможность работать с лучшими специалистами из любой точки планеты и экономить на аренде. При этом, с работой не из офиса сталкивался каждый третий специалист.

Как оказалось, работодатели понимают, что когда сотрудника нет рядом, то его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. Поэтому основной минус удаленной работы – нехватка общения, обратной связи и самодисциплины.

Стоит отметить, что на удаленной работе сотрудники получают меньше, чем довольны практически все соискатели.