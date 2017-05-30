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СПЧ: дети имеют право на творчество за пожертвования с согласия родителей

Андрей Бабушкин заявил, что к скандалу на Арбате привела юридическая неграмотность полицейских
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

К задержанию мальчика, читавшего стихи на Арбате, привело неправильное толкование полицейскими законодательства, им следует провести инструктаж по работе с творческими людьми. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Незнакомство сотрудников полиции с законодательством, непонимание законодательства, а с другой стороны стремление регулировать деятельность творчески настроенных людей на Арбате, эти вещи являются неправильными", - сказал Бабушкин журналистам в понедельник.

Он отметил, что закон возлагает обязанность воспитывать и заботиться о детях на родителей и иных законных представителей, однако это "вовсе не значит, что родители должны уволиться с работы, не спать, не есть, а все время не отходить от ребенка", и отец мог передать сына сожительнице, которую он считает матерью.

По его словам, Гражданский кодекс РФ говорит, что несовершеннолетний с шести лет достигает дееспособности малолетних, то есть права с согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки, под которые подпадает и чтение стихов за небольшие пожертвования.

Единственное, за что полиция должна пресекать деятельность творческих людей, это действия, нарушающие общественную нравственность, стихи с матом или громкий шум ночью, мешающий жителям Арбата, считает Бабушкин.

"Но если творчески настроенный человек осуществляет творческую деятельность на Арбате, полиция должна к этому относиться с пониманием. Более того, наверное, сотрудники арбатской полиции, с учетом специфики, должны пройти специальную подготовку, чтобы понимать, какова свобода творчества, и какое значение она имеет", - сказал член СПЧ.

"В ближайшее время я их навещу, помогу в налаживании работы", - добавил он.

Сотрудники столичной полиции 26 мая вечером на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным СМИ, ребенок читал на улице города стихи Шекспира. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.

По данному факту руководством управления внутренних дел по центральному административному округу была назначена проверка. Столичный главк Следственного комитета РФ также проведет проверку действий полиции.

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