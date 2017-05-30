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Общество

«Свидетели Иеговы» обжаловали запрет своей деятельности в России

20 апреля Верховный суд признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Российские "Свидетели Иеговы" оспорили решение Верховного суда России о признании организации экстремистской и ее ликвидации на территории РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом заявил представитель организации Ярослав Сивульский.

"Нами подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда о запрете деятельности на территории РФ "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России" и его ликвидации", - сказал Сивульский.

В своей жалобе "Свидетели Иеговы" просят отменить решение о признании организации экстремистской и ее ликвидации как принятое необоснованно, так как аргументы Минюста, по словам Сивульского, были убедительно опровергнуты юристами организации.

Верховный суд Москвы 20 апреля по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Согласно постановлению, которое подлежало немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

По данным Минюста, "деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, с 2009 по 2016 годы были признаны экстремистскими 95 материалов "Свидетелей Иеговы", ввезенных и распространенных в России, а также запрещены и ликвидированы 8 местных религиозных отделений "Свидетелей Иеговы", которые входили в структуру организации, говорится в материалах на сайте министерства.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионов ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и других городах.

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