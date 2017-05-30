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Россия

Большинство россиян выбрали бы Путина на следующий президентский срок

Хочет ли этого сам Владимир Путин, пока неизвестно
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

По данным "Левада-центра", более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента по истечении его нынешнего срока, после 2018 года - этот показатель вырос по сравнению с 2016 годом (с 60%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс

Каждый пятый (20%) этого бы не хотел. Затруднились ответить 14% участников опроса (статистическая погрешность не превышает 3,4%). В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, пришли бы вы на эти выборы и если да - за кого бы вы проголосовали, если бы в списке кандидатов были следующие политики?"

Путина поддержали бы 63% россиян в целом и 82% тех, кто готов голосовать. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 6% россиян в целом и 8% тех, кто собирается голосовать, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 3% и 4% соответственно, за Алексея Навального - по 2% соответственно.

По 1% и тех, и других респондентов поддерживают лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и председателя Федерального политкомитета партии "Яблоко" Григория Явлинского.

Также, как показал опрос, каждый второй опрошенный (56%) не считает, что в РФ до 2018 года может появиться лидер, способный заменить Путина на посту президента России, после того как закончится нынешний президентский срок В.Путина. В возможности появления такого лидера не сомневаются 26% россиян. Затруднились ответить 18%.

Очередные выборы президента пройдут в 2018 году. Согласно статье 81 Конституции РФ, президент избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Путин в 2012 году был избран на этот пост на шесть лет после внесения изменений в основной закон, дающих ему право быть избранным на второй шестилетний срок.

Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. "Нет", - сказал Путин 15 мая 2017 года, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.

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