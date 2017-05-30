Житель Приморья продал чужое имущество

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что местный житель, ранее судимый за грабеж, продал частному лицу металлический контейнер, принадлежащий коммерческому предприятию. Контейнер продолжительное время пустовал и был не заперт, на что и обратил внимание злоумышленник. Он повесил на двери контейнера замок, разместил объявление о продаже на популярном сайте, после чего продал чужое имущество ничего не подозревающему о незаконности сделки мужчине.

Сотрудники полиции установили местонахождение незаконно проданного контейнера и передали его собственнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.