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Общество

Лунный календарь садовода на июнь для Приморья

Подробный, с рекомендациями. Время местное
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

РИА VladNews представляет лунный посевной календарь садовода-огородника на июнь 2017 года для Приморского края с указанием лунных фаз, положением Луны в знаках Зодиака, а также с рекомендациями: 

Растущая Луна:

1 июня, Чт (Луна в Деве) - не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

2 июня, Пт (Луна в Деве) - не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

3 июня, Сб (Луна в Весах 10:04) - рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

4 июня, Вс (Луна в Весах) - рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

5 июня, Пн (Луна в Скорпионе 20:46) - рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

6 июня, Вт (Луна в Скорпионе) - рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

7 июня, Ср (Луна в Скорпионе) - рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

8 июня, Чт (Луна в Стрельце 08:59) - рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

Полнолуние:

9 июня, Пт (Луна в Стрельце) - не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

Убывающая Луна:

10 июня, Сб (Луна в Козероге 21:36) - рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

11 июня, Вс (Луна в Козероге) - рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

12 июня, Пн (Луна в Козероге) - рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

13 июня, Вт (Луна в Водолее 09:45) - не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

14 июня, Ср (Луна в Водолее) - не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

15 июня, Чт (Луна в Рыбах 20:17) - рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

16 июня, Пт (Луна в Рыбах) - рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

17 июня, Сб (Луна в Рыбах) - рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

18 июня, Вс (Луна в Овне 03:55) - не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

19 июня, Пн (Луна в Овне) - не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

20 июня, Вт (Луна в Тельце 07:53) - рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время пригодны для создания зимних запасов.

21 июня, Ср (Луна в Тельце) - рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время пригодны для создания зимних запасов.

22 июня, Чт (Луна в Близнецах 08:44) - не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

23 июня, Пт (Луна в Близнецах) - не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

Новолуние:

24 июня, Сб (Луна в Раке 08:07) - не рекомендуются посевы и посадки.

Растущая Луна:

25 июня, Вс (Луна в Раке) - рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

26 июня, Пн (Луна во Льве 08:06) - не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

27 июня, Вт (Луна во Льве) - не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

28 июня, Ср (Луна в Деве 10:41) - не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

29 июня, Чт (Луна в Деве) - не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

30 июня, Пт (Луна в Весах 17:02) - рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

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