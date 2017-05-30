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Почти каждый пятый Приморец согласится работать из дома даже при меньшей зарплате

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в Фокино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому края.

По версии следствия, в период времени с января 2015 по апрель 2016 года должностное лицо из числа руководства предприятия не выплатило заработную плату одному из сотрудников.

Стоит отметить, что на счетах предприятия имелось достаточно денежных средств что бы погасить задолженность перед работником.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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