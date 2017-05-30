Кто поет, а кто и танцует! Первый четвертьфинал шоу талантов «Бродвэй» провели во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке
Остальных полуфиналистов определят 2 июняВладивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
11:59, 30 мая 2017 Осьминог пытался удрать из Приморского океанариума
Почему моллюск оказался на полу - неизвестно
13:07, 29 мая 2017 Горы мусора выросли на Эгершельде
Зловонное соседство
15:50, 27 мая 2017 Итоги сезона и учебного года подвели фигуристы спортивного клуба "Полюс"
"Звездочки года"
14:35, 27 мая 2017 Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность
«А вас запатентовать?»
13:21, 27 мая 2017 В школах Владивостока прозвенел последний звонок
Звонок во взрослую жизнь
12:25, 27 мая 2017 Безответственность и жестокость: причины и решения проблем бездомных животных во Владивостоке
В защиту животных
11:29, 27 мая 2017 Во Владивостоке выбрали "Предпринимателя года"
в приморской столице подвели итоги городского конкурса