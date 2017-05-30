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Первый четвертьфинал шоу «Broadway» прошел во Владивостоке

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Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Кто поет, а кто и танцует! Первый четвертьфинал шоу талантов «Бродвэй» провели во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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