Кинотеатр оштрафовали за трейлер ужастика перед сеансом с мультфильмом

Курьезное ЧП, серьезно напугавшее детей, произошло в Ярославле

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

ФАС Ярославской области оштрафовала кинотеатр в Ярославле за показ детям рекламы ужастика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Ребенок, пришедший на просмотр мультфильма, испугался рекламы фильма ужасов, и его родитель обратился с заявлением в УФАС. Было возбуждено дело. Представители кинотеатра свою вину признали, пояснили, что имела место ошибка киномеханика, вовремя не поменявшего рекламные ролики", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что мультфильм имел возрастное ограничение "6+", в то время как ролик фильма ужасов предназначен исключительно для взрослой аудитории. В связи с этим, УФАС наложило штраф на кинотеатр в размере 100 тысяч рублей.