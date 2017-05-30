Злоумышленник, напав на почтальона с ножом, украл сумку с деньгами в Приморье

Суд вынес обвинительный приговор

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В декабре 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о преступлении в отношении работника Артемовского почтампта. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Женщина помогла полицейским составить фоторобот налетчика. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции.

В ход розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из городских кафе. Мужчина дал признательные показания.

29-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Из мест лишения свободы освободился в июне 2016 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».

На период следствия фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

В ходе следствия установлено, что почтальон разносила пенсии. На лестничной площадке на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства. Злоумышленник также завладел мобильным телефоном потерпевшей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.