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Во Владивостоке появится японская клиника

Для этого объединяются две медицинских компании из Страны восходящего солнца
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Японские инвесторы намерены создать реабилитационно-восстановительный центр во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. 

Для этого корпорация JGC и Социальная Медицинская и корпорация Хокуто (Hokuto Social Medical Corporation Hokuto) сформируют новую компанию JGC «Hokuto Healthcare Service, LLC».

Для работы в новой компании будут привлечены российские терапевты. Врачи пройдут обучение в реабилитационном центре Хокуто в городе Обихиро (Япония).

«Мы уверены, что можем способствовать не только росту числа российских врачей, но и повысить их мастерство, что приведет к улучшению уровня терапевтической реабилитации в этой стране», – говорится в пресс-релизе корпорации JGC.

С ноября по март эксперты Общества социально-медицинской помощи Хокуто проводили во Владивостоке исследования случаев заболеваний, рассказывали о внедрении японских методов восстановления.

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