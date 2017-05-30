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Спорт

Более 1000 жителей и гостей Владивостока пробежали по центру города

Результаты марафона
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 28 мая, в краевой столице прошла всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В массовом забеге приняло участие 1286 любителей здорового образа жизни и активного отдыха. В числе участников дистанцию в 4,2 километра преодолела и начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

«Мы очень рады, что количество любителей бега растет с каждым годом. Кроме того, поучаствовать в наших спортивных мероприятиях приезжают люди со всего Приморского края. Специалисты администрации Владивостока также стараются принимать участие в забегах, однако после субботней «Гонки героев» бежать «Зеленый марафон» довольно тяжело», - рассказала Юлия Вельбик.

Напомним, в этом году программа «Зеленого марафона» традиционно включала спортивный забег для взрослых на символическую дистанцию 4,2 километра и детский марафон на один километр. Стартовали бегуны от центральной площади до остановки "Дальзавод" и обратно.

Кроме того, в этот день центр Владивостока превратился в огромную игровую площадку с множеством развлечений для горожан всех возрастов. Жителей города протестировали скачки на надувных лошадях, поиграли в твистер и гигантскую дженгу, покатались в парке гироскутеров и многое другое.

По итогам «Зеленого марафона» самыми быстрыми стали:

мужчины от 18 и старше – Роман Мисаев (пробежал 4,2 км за 13 минут 3 секунды);

женщины от 18 и старше – Мария Зайченко (пробежала 4,2 км за 15 минут 8 секунд);

мальчики от 15 до 17 лет – Артем Васильев (пробежал 4,2 км за 14 минут 4 секунды);

девочки от 15 до 17 лет – Наталья Петрова (пробежала 4,2 км за17 минут 45 секунд);

мальчики от 11 до 14 лет – Лев Новиков (пробежал 1 км за 3 минуты);

девочки от 11 до 14 лет – Алена Гулисова (пробежала 1 км за 3 минуты 5 секунд);

мальчики от 8 до 10 лет – Илья Морев (пробежал 1 км за 3 минуты 14 секунд);

девочки от 8 до 10 лет – Маргарита Пичкур (пробежала 1 км за 3 минуты 56 секунд);

мальчики от 3 до 7 лет – Кирилл Кода (пробежал 1 км за 4 минуты 46 секунд);

девочки от 3 до 7 лет – София Карпова (пробежала 1 км за 4 минуты 6 секунд).

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