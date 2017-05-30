В Приморье поймали 286 пьяных водителей

За минувшую неделю любители пьяной езды устроили семь аварий

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 286 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

За неделю по вине любителей пьяной езды произошло семь ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в городах Владивосток, Большой Камень; Дальнереченском, Михайловском, Кавалеровском районах, а также Дальнегорском городском округе.