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В Приморье поймали 286 пьяных водителей

За минувшую неделю любители пьяной езды устроили семь аварий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 286 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

За неделю по вине любителей пьяной езды произошло семь ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в городах Владивосток, Большой Камень; Дальнереченском, Михайловском, Кавалеровском районах, а также Дальнегорском городском округе.

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