В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста 10:22, 30 мая В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка 10:00, 30 мая По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка (Фото)
Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу 09:48, 30 мая Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
Новостная лента
Май, 30 вторник
10:29
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
10:29
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
10:29
В Приморье зафиксировано нашествие змей
10:22
В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
10:11
Самые красивые собаки Владивостока Фото
10:00
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка Фото
09:48
Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
09:41
В ДФО выдали первый Сертификат здоровья молодой семьи
09:32
За сутки в Приморье зафиксировано 11 пожаров
09:19
В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
09:09
Гороскоп на 30 мая
08:53
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 30 мая Адреса
08:48
Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня +19 °C
08:21
Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
07:38
Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж
06:15
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке
05:08
Легендарный футболист Месси получил «Золотую бутсу»
04:27
Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке Фото
03:04
Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
02:32
Во Владивостоке состоялся чемпионат по большому теннису среди детей и подростков Фото
01:19
Морковный сок поможет побороть рак
00:26
Владивостокские гонщики-любители поборолись за победу в первом этапе Zmeinka Time Attack Challenge Фото и Видео
Май, 29 понедельник
23:38
Стали известны секреты эффективного спора с подростком
22:09
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:37
Названа предположительная дата выхода iPhone 8
20:10
Камчатку встряхнуло на два балла
19:27
Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ
18:47
За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз Эксклюзив
18:05
В Большом Камне обнаружен труп Фото
17:51
Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise» Фото
17:46
«Топливный контроль»: Каким бензином торгуют в Приморье
17:36
Гонка Героев: огонь, вода и медные трубы Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Пострадал 13-летний мальчик.

Инцидент случился в селе Орехово, Дальнереченский район, на перекрестке улиц Ватутина и Заливная. По предварительной информации, водитель микрогрузовика не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим, спровоцировав столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток. Мальчик получил ушибы и ссадины.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства, водитель Isuzu Elf управлял транспортным средством без соответствующих документов, в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка
10:00, 30 мая 2017 По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка

Личность умершего не установлена

Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
09:48, 30 мая 2017 Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу

Один человек в результате ДТП погиб

За сутки в Приморье зафиксировано 11 пожаров
09:32, 30 мая 2017 За сутки в Приморье зафиксировано 11 пожаров

Выявлено восемь термических аномалий

В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
09:19, 30 мая 2017 В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков

Сырье мужчина нашел рядом с домом

Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж
07:38, 30 мая 2017 Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж

Молодому человеку грозит до 30 лет колонии

Камчатку встряхнуло на два балла
20:10, 29 мая 2017 Камчатку встряхнуло на два балла

Информации о пострадавших нет

В Большом Камне обнаружен труп
18:05, 29 мая 2017 В Большом Камне обнаружен труп

Обстоятельства случившегося выясняются