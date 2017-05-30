В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста

Есть пострадавшие

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Пострадал 13-летний мальчик.

Инцидент случился в селе Орехово, Дальнереченский район, на перекрестке улиц Ватутина и Заливная. По предварительной информации, водитель микрогрузовика не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим, спровоцировав столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток. Мальчик получил ушибы и ссадины.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ведомства, водитель Isuzu Elf управлял транспортным средством без соответствующих документов, в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.