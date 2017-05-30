В Приморье появится производство индийского чая

Запуск чаеразвесочной фабрики в городе Артем запланирован на конец 2017 года

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Резидент свободного порта Владивосток создаст первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем капиталовложений составит 175 миллионов рублей. Вновь созданное предприятие обеспечит 95 рабочих мест.

Компания «Джей Ти», как производитель индийского чая, намерена наладить в Приморье производство таких сортов чая, как черный и зелёный байховый фасованный индийский для разовой заварки, гранулированный и крупнолистовой высшего и первого сортов под торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр», «Синий Алмаз». Продукция будет изготовлена из 100%-ного индийского сырья. В каждом их трех цехов основного производства будут выпускаться разные виды продукции.

Фабрика разместится на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский» в г. Артем. Производитель будет развивать поставки продукции на всю территорию ДФО и Сибирь. В дальнейшем инвестор намерен увеличивать производственные мощности и расширять рынки сбыта - на Беларусь, Монголию, Казахстан, Китай.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов - с 2017 по 2022 годы. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.