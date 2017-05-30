По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка

Личность умершего не установлена

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

По факту обнаружение трупа в Большом Камне следственные органы проводят проверку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, вчера вечером в Большом Камне, в районе вечерней школы было обнаружено лежащее на газоне тело без признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики смогли лишь только констатировать факт смерти.

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что смерть наступила в результате продолжительной болезни. Личность умершего мужчины пока не установлена, возраст неизвестен. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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