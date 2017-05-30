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Общество

В ДФО выдали первый Сертификат здоровья молодой семьи

Причина введения новинки - частая проблема бесплодия у молодежи
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В Благовещенске впервые в России состоялось вручение молодой паре, зарегистрировавшей свой брак, Сертификата здоровья молодой семьи. Его получила 707-я молодая пара, вступившая в брак в Амурской области с начала 2017 года. В соответствии с Сертификатом семейная пара получает право на приоритетное медицинское консультирование по вопросам планирования семьи и обследование репродуктивной системы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как отметил заместитель министра Сергей Качаев, создание сертификата является хорошей идеей:

- Из таких идей и складывается демографическая политика на Дальнем Востоке. Чем больше таких предложений будет, тем более результативно мы будем работать в этом направлении. Важно, чтобы молодые люди знали о своем здоровье, о тех потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при планировании ребенка и вовремя их ликвидировали. В результате будут рождаться здоровые, красивые, умные дети, - сказал замглавы Минвостока.

Первые результаты проекта планируется подвести к концу года.

- Сегодня были вручены первые сертификаты. Мы посмотрим статистику, качество обследования, комплекс проблем, которые будут выявлены. Дальше можно будет тиражировать этот опыт на весь Дальний Восток, - прокомментировал Сергей Качаев.

Программа будет работать в пилотном режиме в Благовещенске до конца года, после чего будет принято решение о ее расширении на другие города и муниципальные образования. Все обследования и консультации в рамках программы бесплатные для молодых пар. Появление сертификата связано с частой проблемой бесплодия у современных молодых семей.

Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков также прокомментировал вручение сертификата:

- Новый проект Сертификата здоровья молодой семьи разработан правительством Амурской области при поддержке АРЧК ДВ и Минвостокразвития России. Основная цель – это рождение здоровых детей и повышение рождаемости. Мы рассчитываем, что все молодые семьи будут получать Сертификаты здоровья молодой семьи, - сказал он.

Вручение первого сертификата совпало с началом работы III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», организаторами которой выступают Минвостокразвития, правительство Амурской области и АРЧК ДВ. Цель конференции – выработка практических мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на всем Дальнем Востоке (прежде всего, мероприятий, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни).

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