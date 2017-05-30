Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу

Один человек в результате ДТП погиб

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о наезде на пешеходов в районе 35 км автодороги Находка - Кавалерово. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине двигался из села Лазо в направлении города Находки. В районе 35 км автодороги он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, стоявших на краю проезжей части. После совершения ДТП водитель, не оказав пострадавшим помощи, скрылся с места автоаварии.

В результате трое пешеходов, мужчины в возрасте 27 и 32 лет, получили травмы. Один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда бригады врачей. Двоим пострадавшим помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение.

В ходе розыска в Партизанске был обнаружен автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо со следами причастности к ДТП. Затем в селе Новицкое задержан 31-летний житель города Партизанска, который находился в алкогольном опьянении. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Установлено, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время нарушитель был заключен под стражу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.