В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков

Сырье мужчина нашел рядом с домом

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сотрудниками ППС линейного отдела полиции на станции Угольная (пригород Владивостока) задержан 42-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством - смесью табака и гашишного масла. Общий вес изъятого составил около одного грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Ранее судимый гражданин пояснил стражам правопорядка, что изготовил наркотик для личного употребления из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в лесу недалеко от места своего жительства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.