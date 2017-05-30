Гороскоп на 30 мая

День будет спокойный

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций, сообщает 1001 Гороскоп. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет». Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Сегодня, за что бы Овен ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Овен до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!

Сегодня Телец может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Телец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Тельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Близнецам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют сегодня проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Близнецов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Сегодня Раку следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Раку сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Сегодня, за что бы Лев ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Лев способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Лев сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Сегодня Деву ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать ее какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Деве продвижение в карьере, ее чем-то порадуют близкие или ее ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленная надеждами и перспективами, она может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Деву от запланированных дел.

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Весы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Весов сегодня может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.

Сегодня лучшим, что Скорпион может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Скорпиону потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Скорпион может рассчитывать на многообещающий результат.

Сегодня Стрельца может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Стрельца, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Стрельцу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Стрельцу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Сегодня для Козерога – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Козерога целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Козерог сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Сегодня Водолей может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Водолею будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Водолей не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Водолея близка к абсолютному нулю.

Сегодня ситуация может потребовать от Рыб взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их сегодня, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Рыбы избавятся от гирь на своих ногах!