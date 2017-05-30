В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста 10:22, 30 мая В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка 10:00, 30 мая По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка (Фото)
Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу 09:48, 30 мая Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
Новостная лента
Май, 30 вторник
10:29
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
10:29
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
10:29
В Приморье зафиксировано нашествие змей
10:22
В Приморья пьяный водитель грузовика сбил 13-летнего мопедиста
10:11
Самые красивые собаки Владивостока Фото
10:00
По факту обнаружения трупа в Большом Камне проводится проверка Фото
09:48
Водитель, сбивший троих пешеходов на трассе в Приморье, заключен под стражу
09:41
В ДФО выдали первый Сертификат здоровья молодой семьи
09:32
За сутки в Приморье зафиксировано 11 пожаров
09:19
В пригороде Владивостока задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
09:09
Гороскоп на 30 мая
08:53
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 30 мая Адреса
08:48
Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня +19 °C
08:21
Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
07:38
Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж
06:15
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке
05:08
Легендарный футболист Месси получил «Золотую бутсу»
04:27
Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке Фото
03:04
Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
02:32
Во Владивостоке состоялся чемпионат по большому теннису среди детей и подростков Фото
01:19
Морковный сок поможет побороть рак
00:26
Владивостокские гонщики-любители поборолись за победу в первом этапе Zmeinka Time Attack Challenge Фото и Видео
Май, 29 понедельник
23:38
Стали известны секреты эффективного спора с подростком
22:09
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:37
Названа предположительная дата выхода iPhone 8
20:10
Камчатку встряхнуло на два балла
19:27
Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ
18:47
За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз Эксклюзив
18:05
В Большом Камне обнаружен труп Фото
17:51
Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise» Фото
17:46
«Топливный контроль»: Каким бензином торгуют в Приморье
17:36
Гонка Героев: огонь, вода и медные трубы Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Гороскоп на 30 мая

День будет спокойный
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций, сообщает 1001 Гороскоп. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет». Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Сегодня, за что бы Овен ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Овен до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!

Сегодня Телец может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Телец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Тельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Близнецам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют сегодня проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Близнецов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Сегодня Раку следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Раку сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Сегодня, за что бы Лев ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Лев способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Лев сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Сегодня Деву ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать ее какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Деве продвижение в карьере, ее чем-то порадуют близкие или ее ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленная надеждами и перспективами, она может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Деву от запланированных дел.

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Весы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Весов сегодня может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.

Сегодня лучшим, что Скорпион может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Скорпиону потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Скорпион может рассчитывать на многообещающий результат.

Сегодня Стрельца может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Стрельца, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Стрельцу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Стрельцу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Сегодня для Козерога – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Козерога целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Козерог сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Сегодня Водолей может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Водолею будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Водолей не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Водолея близка к абсолютному нулю.

Сегодня ситуация может потребовать от Рыб взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их сегодня, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Рыбы избавятся от гирь на своих ногах!

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 30 мая
08:53, 30 мая 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 30 мая

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая
08:48, 30 мая 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня +19 °C
08:41, 30 мая 2017 Во Владивостоке сегодня +19 °C

В крае возможен небольшой дождь

Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
08:21, 30 мая 2017 Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне

Об этом рассказал Сергей Качаев

Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
03:04, 30 мая 2017 Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщила дочь идеолога "холодной войны"

Стали известны секреты эффективного спора с подростком
23:38, 29 мая 2017 Стали известны секреты эффективного спора с подростком

Ученые рассказали, как это делать правильно

Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
22:09, 29 мая 2017 Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях