Часть Владивостока останется без света сегодня, 30 мая

Сегодня, 30 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Алеутская ул.57, 57А, 57Б,
Анны Щетининой ул.37, 39,
Добровольского ул.39,
Жемчужная ул.24,
Камчатская ул.14,
Клубная ул.49Д,
Лермонтова ул.10, 10А, 12, 16, 18, 58, 8, 4,
Лунная ул.7,
Маковского ул.157, 169А,
Находкинская ул.10, 14, 2, 13, 8, 11А, 4Б, 5В, 11Д,
Октябрьская ул.4/6,
Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,
Путятинская ул.2, 3, 4, 5, 9,
Пшеницына ул.11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 24, 27, 29, 31, 6, 7, 8, 9,
Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,
Сливовая ул.3,
Спортивная ул.1, 10, 12, 2, 3, 8, 9,
Янтарная ул.10, 12
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.