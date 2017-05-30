Во Владивостоке сегодня +19 °C

В крае возможен небольшой дождь

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+27 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.



В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.