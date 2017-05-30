Во Владивостоке сегодня +19 °C 08:41, 30 мая Во Владивостоке сегодня +19 °C
В Большом Камне обнаружен труп 18:05, 29 мая В Большом Камне обнаружен труп (Фото)
Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise» 17:51, 29 мая Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise» (Фото)
Новостная лента
Май, 30 вторник
08:48
«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова Эксклюзив
08:48
Борис Кубай рассказал о радиации во Владивостоке после ​пуска ракеты КНДР Эксклюзив
08:48
В Приморье зафиксировано нашествие змей
08:41
Во Владивостоке сегодня +19 °C
08:21
Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
07:38
Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж
06:15
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке
05:08
Легендарный футболист Месси получил «Золотую бутсу»
04:27
Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке Фото
03:04
Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
02:32
Во Владивостоке состоялся чемпионат по большому теннису среди детей и подростков Фото
01:19
Морковный сок поможет побороть рак
00:26
Владивостокские гонщики-любители поборолись за победу в первом этапе Zmeinka Time Attack Challenge Фото и Видео
Май, 29 понедельник
23:38
Стали известны секреты эффективного спора с подростком
22:09
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:37
Названа предположительная дата выхода iPhone 8
20:10
Камчатку встряхнуло на два балла
19:27
Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ
18:47
За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз Эксклюзив
18:05
В Большом Камне обнаружен труп Фото
17:51
Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты «Miss Sunrise» Фото
17:46
«Топливный контроль»: Каким бензином торгуют в Приморье
17:36
Гонка Героев: огонь, вода и медные трубы Фото
17:25
Новая неделя встретит владивостокцев теплой погодой
17:14
Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке Видео
17:03
Во Владивостоке в выходные произошло более 80 аварий Эксклюзив
16:50
В Артеме грузовик вылетел с трассы на тротуар Видео
16:39
Ученые выяснили, что творится в мозгах отцов
16:28
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
16:17
Общественным организациям расскажут, как стать получателями субсидий и грантов
16:06
Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе Эксклюзив
16:01
Составлен атлас катастроф-2017
15:43
За сутки в Приморье зафиксировано 14 пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4138 (77) от 30 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кнопка SOS в тревожном ожидании
Академики не хотят играть в экспертов
Змеинка вытянула с улиц стритрейсеров
Вкладчики лопнувших банков сами выберут банк для получения компенсации
Коты предпочитают зажигательные мелодии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке сегодня +19 °C

В крае возможен небольшой дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+27 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне
08:21, 30 мая 2017 Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне

Об этом рассказал Сергей Качаев

Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
03:04, 30 мая 2017 Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщила дочь идеолога "холодной войны"

Стали известны секреты эффективного спора с подростком
23:38, 29 мая 2017 Стали известны секреты эффективного спора с подростком

Ученые рассказали, как это делать правильно

Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
22:09, 29 мая 2017 Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях

Названа предположительная дата выхода iPhone 8
21:37, 29 мая 2017 Названа предположительная дата выхода iPhone 8

Долгожданный выход новинки уже не за горами

Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ
19:27, 29 мая 2017 Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ

Второй экзамен назначен на 31 мая

За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз
18:47, 29 мая 2017 За неделю владивостокцы нарушили ПДД больше 2 тысяч раз

Зарегистрировано 480 аварий