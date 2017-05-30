Концепция демографической политики ДФО может появиться уже в июне

Об этом рассказал Сергей Качаев

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Концепция демографической политики ДФО до 2025 года, разработанная Минвостокразвития и АРЧК ДВ при участии ведущих экспертов-демографов, может быть одобрена правительством РФ уже в июне. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев во время молодёжного "мозгового штурма", прошедшего в Благовещенске в рамках конференции по демографии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

- Мы ждем большой помощи от молодежи по формированию демографической политики. Предыдущие две конференции по демографическому развитию проходили в Хабаровске. Результатом этой большой работы стало формирование концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года. Сейчас документ находится в Правительстве России. В начале июня мы ожидаем подписания концепции, - сказал замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.

Замминистра отметил, что в разработанной концепции уделено внимание современным процессам, которые идут в сфере демографии на Дальнем Востоке. По его словам, один из важнейших блоков в рамках этой концепции - развитие молодежи, усиление молодых кадров, которые работают на Дальнем Востоке.

"Молодёжь - самая активная группа, которая должна развивать Восток России, должна его укреплять. Мы хотели бы с участием молодежи разработать тот комплекс мер, который позволит укоренить наших молодых дальневосточников в своих регионах: вернуть тех, кто уехал в другие регионы нашей страны учиться и работать, создать такую социальную среду, которая была бы максимально комфортной, чтобы хотелось оставаться здесь жить и работать, развивать дальше наш Дальний Восток. Такой рецепт демографической политики мы должны разработать совместно. От усилий молодежи зависит многое. По сути, молодые люди должны предложить план для государственной власти, для социальных объединений, который покажет, как в перспективе до 2025 года сделать так, чтобы на Дальнем Востоке жило как минимум 6,5 млн человек. То есть за эти оставшиеся девять лет 300 тысяч человек должно появиться в дальневосточных регионах. Достижение этой цели зависит от наших общих усилий", - сказал он.

Как ранее неоднократно отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился в 1,8 раза и в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом.

«За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но также очевидно, что нам надо не просто отток сократить, нужен приток населения на Дальний Восток, увеличение численности. Чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи и были счастливы», - отмечал глава Минвостокразвития России.