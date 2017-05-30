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Культура

Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» прошёл во Владивостоке

К отчётному концерту ребята и преподаватели готовились в течение года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 27 мая, в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) состоялся отчётный концерт детских коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Чему научились за год занятий, продемонстрировали вокальные и хореографические ансамбли. На сцену вышли хореографические коллективы «Радость», «Задоринка», «Вариация», «Ника», вокальные группы «Мечта», «Серпантин» и другие юные артисты.

Как отметили в «Доме культуры «Традиции и современность», к отчётному концерту ребята и преподаватели готовились в течение года. Придумывали номера, разучивали партии, репетировали и обновляли костюмы.

Напомним, в 19-ти клубных объединениях учреждении культуры «Традиции и современность» на улице Бурачка, 15, занимается порядка 500 горожан самого разного возраста – от дошколят до людей почтенных лет. Это занятия по хореографии, музыке, вокалу, изобразительному искусству и даже по английскому языку.

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