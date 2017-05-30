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Во Владивостоке будут судить ростовчанина - по делу о серии краж

Молодому человеку грозит до 30 лет колонии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Следственным отделом Владивостокского линейного управления полиции на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в серии краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе расследования уголовного дела установлен ранее судимый 23-летний житель Ростовской области, который, находясь на автомобильной парковке в одном из районов Владивостока, против воли владелицы сел к ней в автомобиль и с применением насилия пытался открыто похитить личные вещи и деньги на общую сумму свыше 66 тысяч рублей.

В ходе следствия установлена причастность мужчины и к совершению другого преступления. Находясь в районе станции «Гайдамак», он совершил хищение 40 метров кабеля. Ущерб составил свыше 70 тысяч рублей. В ходе следствия похищенное было обнаружено и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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