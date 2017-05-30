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Спорт

Во Владивостоке состоялся чемпионат по большому теннису среди детей и подростков

Чемпионат был проведен в одиночном разряде в категориях юноши и девушки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялся городской чемпионат по большому теннису среди детей и подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.В нем приняли участие порядка 80 юных теннисистов возраста от 9 до 17 лет. Мероприятие проходило в течение двух дней – 27 и 28 мая – на теннисных кортах в районе проспекта Красного Знамени, 29-а.

Данный чемпионат ежегодно проводится владивостокской федерацией тенниса и администрацией города Владивостока.

«Нам повезло с погодой: после дождей выглянуло солнце, чему рады были все участники соревнований, – отметил Вадим Дедков, главный судья чемпионата города Владивостока по большому теннису среди детей и подростков. – Одна из главных задач чемпионата – развитие данного вида спорта среди детей. Ведь большой теннис – активный вид спорта, который задействует разные группы мышц, а занятия помогают ребенку развить ловкость, внимательность, координацию движений».

Как сообщили организаторы, чемпионат был проведен в одиночном разряде в категориях юноши и девушки.

«Мне 8 лет, я уже участвовала в пяти любительских турнирах и в двух профессиональных, – рассказала участница соревнований Виктория Филенкова. – Большой теннис учит меня ставить цели и идти к ним. Играю, чтобы побеждать».

Победителями в своих категориях стали:

Категория 9-10 лет:

  • Среди мальчиков – Владислав Полозов,
  • среди девочек – Елизавета Гудимова.

Категория 10-13 лет:

  • Среди мальчиков – Иван Мирошниченко,
  • среди девочек – Анастасия Федореева.

Категория 13-17 лет:

  • Среди мальчиков – Андрей Певкин,
  • среди девочек – Виктория Романова.

Участники, занявшие призовые места в каждой категории, были награждены памятными призами и дипломами соответствующих степеней. 

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