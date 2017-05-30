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Спорт

Владивостокские гонщики-любители поборолись за победу в первом этапе Zmeinka Time Attack Challenge

Соревнования проходили в воскресенье
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, на картодроме «Змеинка» во Владивостоке состоялся первый этап любительских соревнований Zmeinka Time Attack Challenge 2017. Свое мастерство вождения продемонстрировали 40 участников из Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема и других городов Приморского края.

Согласно регламенту соревнований в гонке приняли участие автолюбители, достигшие 18-летнего возраста и принимавшие участие минимум в одной официальной тренировке чемпионата этого года. Каждый из них имеет водительские права категории B и страховой полис «От травм и несчастных случаев».

В соревнованиях Zmeinka Time Attack Challenge автолюбители сразились в четырех классах – Stock, N/A, Turbo, Unlimited. Класс Stock – для самых начинающих гонщиков, у которых обычные городские машины, неподготовленные для гонок. N/A – для владельцев модифицированных автомобилей без турбины, Turbo – соответственно, для автомобилистов, у которых машины с турбиной. И класс Unlimited – для самых мощных и подготовленных гонщиков-любителей, в этом классе разрешено использовать спортивную резину.

«Для уменьшения вероятности аварии гонщики выходили на трассу по двое с разницей в 30 секунд. После соревнований участникам не приходится восстанавливать побитый в столкновениях на треке автомобиль», – рассказал организатор гонок Антон Михайлов.

Заезды проводились сначала по часовой стрелке, а затем в обратную сторону.

«Я в прошлом году принимала участие практически во всех этапах, в этом году планирую повторить этот опыт. Здесь здорово бороться с машиной, преодолевать свои страхи, испытывать адреналин», – поделилась впечатления участница гонки Елена Крохина.

Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом Final stage racing club.

Любительские соревнования Zmeinka Time Attack Challenge проходят во Владивостоке с 2011 года. По словам организаторов, это отличная возможность вытянуть с улиц стрит-рейсеров, которые устраивают нелегальные гонки, а также предоставить возможность любителям на неподготовленных к профессиональным гонкам автомобилях попробовать свои силы на треке.

Этот этап стал первым в сезоне Zmeinka Time Attack 2017. После него организаторы подведут еще несколько этапов и объявят имена чемпионов в четырех классах.

Результаты первого этапа любительских соревнований Zmeinka Time Attack Challenge:

Класс Stock:

  • 1 место – Антон Насонов, Isuzu Gemini;
  • 2 место – Павел Пляс, Toyota Carina ED;
  • 3 место – Денис Кулишов, Nissan Primera Wagon.

Класс N/A:

  • 1 место – Илья Романовский, Toyota Celica;
  • 2 место – Александр Фомин, Mazda RX-8;
  • 3 место – Сергей Колеев, Mazda RX-8.

Класс Turbo:

  • 1 место – Антон Горбунов, Nissan Skyline;
  • 2 место – Павел Ширяев, MMC EVO 7;
  • 3 место – Станислав Тюменцев, Subaru Legacy B4.

Класс Unlimited:

  • 1 место – Илья Аксенов, Subaru Impreza;
  • 2 место – Денис Беликов, Porsche 911 Turbo S;
  • 3 место – Виктор Карпенок, Nissan Skyline.
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