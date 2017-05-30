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Морковный сок поможет побороть рак

Ученые провели эксперимент
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Совместными усилиями ученых из Великобритании и США был сделан вывод о том, что морковный сок способен притормозить развитие рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Содержащиеся в моркови каротиноиды помогают человеку в борьбе с раком. По мнению специалистов, всего одна чашка морковного сока в день позволит предотвратить такие серьезные заболевания, как рак предстательной железы, мочевого пузыря, груди и толстой кишки. 

Эксперимент был проведен на женщинах, которые уже были больны раком груди. Но ежедневный прием морковного сока показал, что состояние их начало улучшаться. 

Ранее ученые из Британии уже доказали на мышах, что морковь тормозить развитие лейкемии. 

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