Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщила дочь идеолога "холодной войны"

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Экс-советник по нацбезопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Мика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", - написала она на своей странице в Instagram, а также продублировала новость о его смерти в Twitter.

По данным New York Times, Бжезинский ушел из жизни в пятницу в одной из больниц Вирджинии.

Жизненный путь

Будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом, польским дипломатом Тадеушем. В конце концов он оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Биография Бжезинского

В 1958 году Бжезинский стал американским гражданином. В 1960 году перешел в Колумбийский университет, где вплоть до 1977 года возглавлял созданный им Институт проблем коммунизма.

Он участвовал в избирательных кампаниях кандидатов в президенты от Демократической партии Джона Кеннеди в 1961 году и Линдона Джонсона в 1964 году. Позже входил в Совет политического планирования госдепартамента США, а затем занял пост советника по внешней политике вице-президента США Хьюберта Хэмфри.

В 1977-1981 годах Бжезинский служил советником по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера. После этого политолог вернулся к университетской работе.

Отношение к СССР

Бжезинский был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. В конце 1950-х политолог выступил с критикой стратегии "отбрасывания коммунизма" президента США Дуайта Эйзенхауэра и госсекретаря Джона Даллеса. Он считал более перспективным разрушение социалистического блока путем мирного отсечения от него стран Восточной Европы, развития их экономических и других связей с Западом. Почву для успеха такой политики Бжезинский усматривал во внутренних противоречиях социалистического лагеря.

В 1966 году он выступил разработчиком концепции "наведения мостов" – официальной внешнеполитической линии отношений с социалистическими странами администрации Линдона Джонсона, предполагавшей снижение международной напряженности через переговоры при сохранении жесткой позиции в отношении СССР.

Являлся одним из главных идеологов американской внешнеполитической кампании давления на СССР и социалистические страны из-за проблемы нарушения прав человека.

Автор книг

Бжезинский также является автором нескольких книг и статей о политике. Одной из наиболее известных его работ является "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы". В ней писал, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.

Как сообщил американский Центр стратегических и международных исследований, где политолог работал с 1981 года, в последние месяцы жизни он трудился над книгой о связи имперских традиций Азии и современной внешней политики евразийских стран.