«Топливный контроль»: Каким бензином торгуют в Приморье

Организаторы проекта проверили 15 приморских и хабаровских АЗС

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В начале мая 2017 года известный приморский блогер Александр Хитров и журналист Максим Ситников, объединившись в команду «Топливный контроль», решили проверить, что же приморцы и хабаровчане заливают в баки своих автомобилей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вместе с Александром и Максимом в мини-путешествие отправился и оператор, который вел съемки в режиме нон-стоп – запись не останавливалась ни на минуту.

Проект «Топливный контроль» во время своего путешествия Владивосток-Хабаровск взял пробы на 15 АЗС, 5 из которых находятся на территории Приморья, 5 – на федеральной трассе и 5 – в Хабаровске. Сегодня, 29 мая, организаторы озвучили результаты проб бензина во время пресс-конференции.

- Сегодня мы подводим итоги нашей акции, которая прошла с 3 по 5 мая на территории Приморского и Хабаровского краев. Напомним, на протяжении шести месяцев на различных форумах появлялась информация о том, что человек заправился на АЗС, а вскоре у него начались проблемы с двигателем - машина начала глохнуть. На всех форумах начала появляться информация о том, что у нас в крае некачественный бензин, однако данная информация пошла именно с Хабаровского края, - рассказали организаторы.

На каждой АЗС было взято по 4 литра АИ-92 и АИ-95. Все пробы были отправлены в лаборатории Находки и Москвы.

По результатам исследования, стало известно, что практически в половине взятых проб наблюдалось повышенное содержания серы. Как уверяют специалисты, на работе автомобиля это не сказывается, а лишь влияет на запах. Страшнее, когда в образцах выявлено высокое содержание свинца.

- Свинец – это яд, который вреден не только для окружающей среды, но и для жизни человека. Он пагубно влияет на многие детали двигателя и категорически запрещен на территории РФ в использовании топлива, - сообщила Ольга Хренникова, специалист московской лаборатории.

По результатам исследования, во Владивостоке АЗС «Роснефть», «ННК», «Октант» и «Benzo» предоставляют качественное топливо. А вот, что касается Хабаровского края, то здесь список стал вдвое меньше – качественный бензин был обнаружен лишь на «Роснефти» и «ННК».

Стоит отметить, что в апреле 2017 года жители Хабаровска начали жаловаться на качество бензина на различных автомобильных форумах, однако слух дошел и до Владивостока, где многие местные жители «подхватили» историю о некачественном бензине. Экспертизы показали, что в приморской столице большинство автозаправочных станций предлагает качественное топливо, различные примеси появляются лишь на пути в Хабаровск.

Стоит отметить, что «Топливный контроль» не намерен останавливаться на достигнутом. И уже в ближайшее время с полученными результатами планируют обратиться в ФАС, прокуратуру и Росстандарт.