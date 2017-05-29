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Фоторепортажи

Гонка Героев: огонь, вода и медные трубы

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Участники Гонки героев в Приморье в минувшие выходные преодолели 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, впервые «Гонка героев. Новая высота» прошла в новом формате на территории парка «Штыковские пруды». 

До этого Гонка проходила на классическом военном полигоне «Горностай». Особенностью мероприятия в этом году стал массовый забег по 150 человек. Помимо этого, для всех отдыхающих и участников работали фан-зоны, на которых были спортивные и детские площадки. Каждый желающий мог пострелять из лука и арбалета, получить советы от кроссфит-специалистов, а также поиграть в настольные игры.

«Намного сложнее трасса из-за длинной трассы и подъемов, но благодаря таким препятствиям преодолеваешь все свои страхи» - прокомментировала одна из организаторов Гонки Ольга Гаева.

«Нам интересен этот формат. "Новая высот"а позволяет жителям не просто прийти поучаствовать, но и хорошо провести время и отдохнуть» - отметил Игорь Юртаев, представитель команды организаторов Гонки Героев.

Автор фоторепортажа: Сергей Белобров

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