Стали известны секреты эффективного спора с подростком

Ученые рассказали, как это делать правильно

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Быть родителем подростка трудно. Даже уверенность в правильности воспитания иногда порождает сомнения, беспокойство или сожаление. Как правильно спорить с подростками, чтобы найти взаимопонимание, рассказали американские психологи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Не так давно родители с детьми держались за руки, смеялись, обсуждая приключения. Жизнь была мешком, полным приятных сюрпризов. И вдруг все меняется, и растерянные взрослые начинают читать психологические советы, говорить с другими родителями, чтобы понять, как сделать лучше. Каждое их слово игнорируется детьми; более того, подростки почти во всем не согласны с родителями. Как же сделать так, чтобы пришло взаимопонимание?

Вместо того чтобы дружить, родители и дети начинают противостояние. Но в нем не будет победителей, только боль от одиночества и бессилия что-то изменить. Подросток чувствует себя в семье как заключенный. Он хочет больше свободы. Но родитель не может позволить этого, понимая, чем это может обернуться.

Подростки испытывают негативные чувства к родителям, такие как презрение, ненависть, агрессию. И надо учитывать, что в большей степени это является особенностью возраста. Ранее дружная семья внезапно словно оказывается на разных берегах. Но чтобы найти путь назад, придется забыть о гордыне, безусловной правоте и стараться действовать правильно. Чтобы победить в любом противостоянии с подростком, просто не нужно спорить, а пытаться воспринимать его как личность со своими желаниями и особенностями.

Спокойно пройти этот период поможет следование простым правилам: не осуждать, не обвинять, не пытаться доказать свою правоту, больше слушать, пытаться понять, уважать, не нападать, быть более отзывчивым. Перестройка займет некоторое время. При этом велик шанс ошибаться и снова скатиться к прошлому поведению - но это стоит того, отмечают специалисты. Так что самый эффективный способ спора с подростком - просто не спорить.