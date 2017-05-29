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Общество

Названа предположительная дата выхода iPhone 8

Долгожданный выход новинки уже не за горами
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В последние недели в интернете появляется колоссальное количество противоречивых слухов о грядущем выходе смартфона iPhone 8. Согласно некоторым из слухов, восьмой айфон появится несколько позже, чем планировалось. Однако по данным известного в узких кругах инсайдера Бенджамина Веские, iPhone 8 будет анонсирован в один день с iPhone 7s - семнадцатого сентября 2017-го, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. На полках магазинов девайсы появятся тоже одновременно - двадцать пятого сентября.

Тут, правда, есть небольшая неувязка. Семнадцатое сентября - это воскресенье. Корпорация Apple никогда не устраивала презентации по воскресеньям. Так что, в этом свете информация Веские выглядит весьма сомнительно.

Что же касается самого смартфона iPhone 8, то благодаря засветившемуся в Сети макету девайса, его внешний вид уже не является секретом. Технические спецификации, впрочем, все еще представляют собой интригующую тайну.

Хотя основные параметры грядущего девайса и так известны всем. Он, например, будет оснащен OLED-экраном производства Samsung; в будущем, как предполагается, Apple будет ставить дисплеи на основе органических светодиодов во все свои мобильные устройства.

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