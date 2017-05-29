Владивостокские школьники сегодня сдали первый ЕГЭ

Второй экзамен назначен на 31 мая

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 мая, школьники Владивостока сдали первый ЕГЭ – по географии и информатике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. А уже послезавтра, 31 мая, им предстоит сдавать математику.

Всего для сдачи ЕГЭ подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, в которых проходит сдача ЕГЭ, установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году 2211 человек. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника, что составило 63% от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – история, которую пожелали сдавать 917 человек. На третьем месте – физика, 701 школьник. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине пришли 156 человек.