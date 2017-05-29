Выставка молодых художников открылась в центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке

«Круговая порука»

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 26 мая, в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие выставки «Круговая порука», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Свои работы представили участники Владивостокской школы современного искусства, среди которых – Ольга Буравская, Марина Давидович, Анастасия Есауленко, Денис Кулик, Антон Лапшин и другие художники.

Экспозиция «Круговая порука» – это самые разные работы, от графики до инсталляций. Так, в одном из залов разместилась настоящая песочница, в которой можно найти «секретики» - карточки с высказываниями деятелей искусств, деньги и другие предметы.

В другом зале внимание посетителей привлёк ряд чистых холстов. Как объяснила организатор Владивостокской школы современного искусства Яна Гапоненко, к закрытию выставки эти холсты будут заполнены. Художница Наталья Цымбал напишет на них сюжеты, основой которых станут её мысли и чувства на момент работы.

В рамках выставки «Круговая порука» в «Артэтаже» состоится 4 образовательных семинара - каждую среду в 19 часов. Программу можно уточнить по тел.: 89146808280.

Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Круговая порука» жителей и гостей города. Режим работы: вторник-пятница с 10 до 19 часов, с 11 до 18 часов – в субботу. Вернисаж будет работать до 23 июня. Вход свободный.