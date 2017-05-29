Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде ЗОЖ

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Организации и предприятия всех форм собственности Владивостока приглашают принять участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни среди населения, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу администрации города. Самые лучшие проекты будут отмечены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения».

«Принять участие в конкурсе приглашаются организации всех организационно-правовых форм, ведущие работу по продвижению здорового образа жизни, - подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Заявки на участие принимают до 26 июня в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, кабинет 41».

Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону: 2614-229.